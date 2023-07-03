На должность прокурора Рязанской области планируется назначить Дмитрий Коданёва

Дмитрий Коданёв.

Президент РФ представил в Совет Федерации кандидатуру на должность прокурора Рязанской области. Это Дмитрий Коданёв, ныне занимающий должность первого заместителя прокурора Смоленской области. Большую часть карьеры Коданёв провел в родной Твери (читать биографию подробнее).

Всего сенатор Андрей Клишас в Telegram-канале перечислил шесть кандидатов в руководители региональных органов прокуратуры, представленных главой государства. Всех их планируется рассмотреть 4 июля на совместном заседании комитетов Совета Федераций.

С апреля 2019 года Прокуратурой Рязанской области руководил Иван Панченко, однако последовала тихая отставка, и с начала 2023 года в статусе «и.о.» находится один из заместителей Никита Зубко.