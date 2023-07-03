Станет еще жарче. До конца рабочей недели температура в Рязани поднимется до +30

4 июля температура воздуха в Рязани поднимется до +28. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 4 июля, в Рязани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ветер во вторник будет юго-западный, порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +10… +15 градусов, днем +23… +28 градусов.

По информации специалистов центра «Фобос», уже 6 июля температура воздуха поднимется до +29, а 7 июля – до 30 градусов. Эти дни будут сопровождаться дождями и, возможно, грозами.