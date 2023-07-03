Контракт на ремонт улицы Магистральной расторгли и объявили новую закупку

Один из участков на схеме работ. Общая протяженность ремонтируемого участка составит 2,4 км.

Горадминистрация и АО «Рязаньавтодор» по взаимному соглашению расторгли муниципальный контракт на ремонт улицы Магистральной в Рязани. Представители сторон подписали соответствующий документ 21 июня. Сам контракт заключен всего двумя неделями ранее, 6 июня, на сумму 140,1 млн рублей.

В пятницу, 29 июня, управление благоустройства города объявило новую закупку. Несмотря на упущенное время, срок выполнения работ остался прежним - 15 октября 2023 года. Начальная цена, 164 млн 851 тыс. рублей, тоже неизменна.

Улицу Магистральную планируется отремонтировать на участке протяженностью 2,4 км от перекрестка с улицей Октябрьской до перекрестка с улице Станкозаводской. Работы пройдут в комплексе: проезжая часть, тротуары, освещение, дорожная инфраструктура.