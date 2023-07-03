Обследование – не обыск. Руководитель рязанского МУП «РГРЭС» опроверг сообщения об обысках

Директор МУП «РГРЭС» опроверг сообщения об обысках. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Руководитель МУП «РГРЭС» (Рязанские городские распределительные электрически сети) Дмитрий Чернуха опроверг информацию об обысках на предприятии. По словам директора, СМИ транслировали «некорректные и недостоверные сведения».

«Действительно, утром 30 июня группа из десяти правоохранителей прибыла в здание РГРЭС. Как описано в распоряжении, для «обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», что не является обыском. Сотрудники провели внеочередную проверку, опросили работников и сняли копии документов», - отметил Чернуха.

Руководитель предприятия считает, что новости об обыски были именно «информационными вбросами», но с какой целью их организовали, он не знает.

«Примечательно, что новость в ряде информагенств появилась спустя минуту после начала мероприятий», - уточнил Чернуха.

Особо директор отметил, что МУП «РГРЭС» является коммерческой организацией, и деньги из городского бюджета не получает.

«Это территориальная сетевая компания, обеспечивающаяся из денежных средств ПАО «Россети» за услугу по передаче электроэнергии», - сказал Дмитрий Чернуха.

Ранее сообщалось, что обыски в РГРЭС проводят оперативники УФСБ и МВД (читать подробнее).