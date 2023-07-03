Горячую воду 4 июля отключат на 19 улицах Рязани

В Рязани отключат воду на 19 улицах 4 июля.

4 июля в Рязани отключат горячую на 19 улицах, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина отключения – плановые профилактические работы на объектах и системах теплоснабжения.

С 4 по 17 июля горячей воды не будет по следующим адресам:

- улица Баженова, 35 (психиатрическая больница), дома №№27, 29, 33;

- улица Полетаева, 28 (детская поликлиника №5), дом №14 (гимназия №5), дома №№1/14, 5, 10/10, 11 корпус 1, дома №№12,13, дом №13 корпус 1, дом №15, дом №19 корпус 1, дом №19/10, дома №№21, 23, 24, 25, 25 корпус 1, дом №27, дом №27 корпус 1, дом №28, дом №29 корпус 1, дом №30, дом №30 корпус 1, дом №31, дом №31 корпус 1, дом №32, дом №33/67;

- улица Гагарина, 53 (поликлиника №6), дом №71 корпус 2 (детсад №84 «Березка»), дом №29, дом №33, дом №40, дом №41 корпус 1, дом №41 корпус 2, дом №42, дом №44, дом №48, дом №50, дом №53, дом №59/1 (бассейн «Радиоволна»), дом №60/64, дом №63/29, дом №65, дом №69, дом №70/10, дом №71, дом №71 корпус 1, дом №156, дом №156 корпус 1, дом №156 корпус 2;

- улица Островского, 15а (детсад №12), 4а (детсад №160), дом №12, дом №14, дом №15, дом №18, дом №18 корпус 1, дом №20, дом №20 корпус 1, дом №22, дом №22 корпус 1;

- улица Старая Дубрава, 8 (детсад №30), дом №1;

- улица Семашко, 50 (детсад №65 «Надежда», для детей с нарушением слуха), дом №38/40, дом №48а, дом №56 (бассейн «Буревестник»);

- проезд Островского, дом №3 (детсад №73 «Белочка»), дом №4а, дом №9;

- улица Дзержинского, 78 (школа №16);

- улица 1-я Линия, дом №2;

- улица 4-я Линия, дом №1, дом №3;

- улица Братиславская, дом №1/2, дом №2 корпус 1, дом №8, дом №8 корпус 1, дом №21, дом №27, дом №27а;

- улица Гоголя, дом №3, дом №4, дом №9/8, дом №12/9, дом №17, дом №21, дом №23, дом №32;

- улица Пушкина, дом №13, дом №13 корпус 1;

- Славянский проспект, дом №6;

- улица Спортивная, 19 (ЦСК);

- улица Стройкова, дом №49, дом №51;

- улица Татарская, дом №51/15, дом №68, дом №91;

- улица Толстого, дом №10;

- улица Чернышевского, дом №6а, дом №7, дом №7а, дом №10, дом №16.