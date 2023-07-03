Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2023 8:53

В рязанской маршрутке №32 перестали действовать льготы

Не исключено, что в скором времени отменят и сам маршрут
Источник:kp.ru
В рязанской маршрутке №32 перестали действовать льготы. Фото: vidsboku.com

В рязанской маршрутке №32 перестали действовать льготы. Фото: vidsboku.com

С 1 июля на коммерческом маршруте №32 (ул. Новоселов, 60 - Октябрьский городок) в Рязани перестали действовать льготы. Он исчез из списка на официальном сайте оператора транспортной карты «УмКА».

Перевозчик в лице ИП Попова Е.А. заявила интернет-газете «ВидСбоку», что решение принято городским управлением транспорта, и в скором времени маршрут №32 могут закрыть вовсе. По данным издания, предпринимательница пытается добиться восстановления льготного проезда.