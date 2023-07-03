В рязанской маршрутке №32 перестали действовать льготы. Фото: vidsboku.com

С 1 июля на коммерческом маршруте №32 (ул. Новоселов, 60 - Октябрьский городок) в Рязани перестали действовать льготы. Он исчез из списка на официальном сайте оператора транспортной карты «УмКА».

Перевозчик в лице ИП Попова Е.А. заявила интернет-газете «ВидСбоку», что решение принято городским управлением транспорта, и в скором времени маршрут №32 могут закрыть вовсе. По данным издания, предпринимательница пытается добиться восстановления льготного проезда.