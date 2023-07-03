Появились подробности и фото смертельного ДТП в Рыбновском районе, которое произошло 2 июля.

В рязанском УМВД рассказали подробности смертельной аварии в Рыбновском районе.

По предварительным данным, в ночь на 2 июля 36-летний мужчина за рулем Chevrolet Lacetti не справился с управлением и влетел на скорости в «Газель». От удара «Газель» столкнулась с автомобилем Peugeot Boxer.

Фото с места смертельного ДТП в Рыбновском районе.

В результате дорожного происшествия, водитель и пассажиры автомобиля Chevrolet в возрасте 26, 23 лет и 31 года получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Еще один пассажир - 52-летний мужчина - от полученных травм скончался на месте ДТП.

Ранее ГИБДД сообщала, что в аварии участвовали два автомобиля (читать подробнее).