В городе Сасово прошел всероссийский фестиваль народного творчества.

1 июля в городе Сасове прошел гала-концерт XXVI всероссийского фестиваля народного творчества, посвященного композитору Александру Петровичу Аверкину. Его участников приветствовали губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков, директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками нацгвардии РФ Виктор Золотов и генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

Павел Малков подчеркнул, что фестиваль народного творчества в Сасове является знаковым событием для региона.

«Абсолютно все и в России, и очень далеко за ее пределами знают и любят песни нашего знаменитого земляка, композитора Александра Петровича Аверкина. Без него уже невозможно представить историю народной музыки, его произведения в сердцах всех людей. Фестиваль существует уже более четверти века и стал прекрасной доброй традицией, которая будет продолжаться еще много лет. Он объединяет людей, что очень важно сегодня», – сказал он.

Глава региона поблагодарил за поддержку проекта российских артистов, творческие коллективы Рязанской области и других регионов страны, всех поклонников народной музыки, приехавших в Сасово. Особую благодарность Павел Малков выразил директору Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктору Золотову за внимание к малой родине. Глава региона вручил диплом лауреату премии Рязанской области имени А.П. Аверкина в области народного творчества солистке народного ансамбля Рязанской области «Субботея» Алене Коротаевой.

В гала-концерте фестиваля приняли участие ведущие творческие коллективы и сольные исполнители страны и разных регионов России. В рамках мероприятия прошло дефиле традиционного костюма Рязанской губернии «Есенинская Русь» из коллекции известного собирателя и исследователя русского костюма Сергея Глебушкина.

Работали разнообразные фестивальные площадки, где были представлены традиционные сельские подворья Сасовского района, гастрономические бренды Рязанской области и города Сасова.

Прошел мастер-класс по изготовлению рязанского пирога «Калинника». Состоялась межрегиональная выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, работала «Литературная поляна», где выступили поэты-любители. Была представлена выставка техники войск национальной гвардии Российской Федерации.