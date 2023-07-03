Судьбу мандата Никиты Усачева, покинувшего Рязоблдуму, решат в Москве

Региональное отделение ЛДПР, украшенное агрессивной вывеской, не смогло самостоятельно определиться с передачей мандата Никиты Усачева в Рязоблдуме.

Высший Совет ЛДПР пример решение по поводу передачи мандата экс-депутата Рязанской областной Думы Никиты Усачева. Об этом координатор Рязанского регионального отделения партии Максим Мустафин сообщил ИА «МедиаРязань».

Как пояснил Мустафин, место Усачева может занять любой кандидат, зарегистрированный партией на выборах в региональный парламент 2020 года.

23-летний депутат сложил полномочия 28 июня после подтверждения Рязанским областным судом обвинительного приговора по уголовному делу о мошенничестве. Сам Усачев публично выступил за передачу мандата исключенному из партии экс-депутату Госдумы Александру Шерину.