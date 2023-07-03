Власти Рязанской области ответили на вопрос о введении штрафов за плевки

Власти Рязанской области не рассматривают введение штрафов за плевки. По крайней мере, пока. Фото: администрация Рязани.

Инициатива штрафовать за плевки в общественных местах в Рязанской области не рассматривается. Ранее административную ответственность за такой проступок ввели в Ярославской области, и РБК решил опросить по этому поводу органы власти в других регионах.

Соседи по ЦФО планируют взыскивать 1,5 тыс. рублей за первое нарушение и 3 тыс. рублей за повторное. Больше нигде в России такого нет, а в мире, если верить ярославскому губернатору Михаилу Евраеву, наказание введено в двух странах - в Казахстане и Сингапуре.

Отрицательно на вопрос, обсуждаются ли аналогичные меры, изданию ответили еще в 16 регионах (помимо Рязанской области). Среди них Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Рязанская, Саратовская, Тульская области и Кабардино-Балкарская Республика.