Кабинет рязанского губернатора: быть или не быть ремонту почти за 30 млн рублей

На прошлой неделе рязанскую общественность буквально потрясло сообщение о том, что правительство региона планирует потратить почти 30 миллионов рублей на ремонт кабинета губернатора. Причем, люди, бывавшие в нынешнем губернаторском кабинете, утверждают, что он вполне себе в хорошем состоянии и видимой необходимости в ремонте нет.

Впрочем, уже через день ремонт, точнее, объявленный конкурс на него был отменен, причины не указаны. Вполне возможно, что конкурс будет объявлен вновь.

Сегодняшний наш опрос посвящен губернаторскому кабинету, а если точнее – стоит ли проводить там дорогостоящий ремонт. В дополнение к двум очевидным вариантам ответов – стоит и не стоит, мы решили добавить еще несколько в расширение отрицательного варианта. И, как всегда, оставляем возможность читателям предлагать свои варианты ответов.

Как вы считаете, своевременно и целесообразно ли сейчас проводить дорогостоящий ремонт кабинета губернатора? Какой, по-вашему, должен быть кабинет у губернатора?

- Да, надо провести ремонт. Он ведь первое лицо области, обстановка должна соответствовать;

- Нет, сейчас не время. Не стоит будоражить людей;

- Нет, губернатору сначала надо показать результат, решить главные рязанские проблемы;

- Нет, губернатор много ездит, а для подписания бумаг и встреч текущего кабинета достаточно;

- Нет, губернатор – современный человек, ему нужен мобильный офис;

- Свой вариант напишу в комментариях.

Чтобы участвовать в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.