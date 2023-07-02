Погиб один человек в ночном ДТП в Рыбновском районе

В аварии в Рыбновском районе один человек погиб, четверо пострадали.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В ночь на 2 июля под Рязанью произошло смертельное ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По данным инспекторов ГИБДД, в результате столкновения автомобилей Chevrolet Lacetti и «Газели» 52-летний водитель Chevrolet от полученных травм скончался на месте аварии. Еще четыре человека – пассажиры легковушки, получили различные травмы.
Авария произошла на 175 км трассы М5 «Урал» в Рыбновском районе, возле коттеджного поселка Ходынинские Дворики-2.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.