Глава Росгвардии Золотов посетил Сасово для фестиваля в честь композитора Аверкина.

1 июля в городе Сасово Рязанской области прошел фестиваль народного творчества, посвященный композитору Александру Аверкину. Одним из почетных гостей стал генерал армии, главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов.

«Дорогие мои земляки, рязанцы, сасовцы. Особая благодарность тем, кто вложил душу, чтобы это замечательное творчество обрело новое звучание. Оно возрождает в душах новых поколений любовь к великой глубинной русской культуре», - цитирует главу Росгвардии Виктора Золотова «Пресса».

Виктор Золотов родился в 1954 году в Сасове. Там же учился в школе №106.