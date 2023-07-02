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НовостиОбщество2 июля 2023 6:35

Появились фото с учений ФСБ в Рязани, где применялись спецтехника и оружие

ФСБ показала кадры с учений с применением оружия и спецтехники в Рязани
Источник:kp.ru
ФСБ сообщила подробности учений, прошедших в Рязани 30 июня.

ФСБ сообщила подробности учений, прошедших в Рязани 30 июня.

Появились фотографии с учений УФСБ России по Рязанской области в гимназии №5, где применялись спецтехника и оружие. Согласно сценарию, в гимназию проникла группа вооруженных лиц, которая захватила в столовой заложников.

Во время переговоров преступники выдвинули заведомо невыполнимые условия («политические условия») и угрожали заложников убить.

ФСБ отчиталось о результатах учений в Рязани.

ФСБ отчиталось о результатах учений в Рязани.

Спецслужбы провели боевое мероприятие, и все «террористов» нейтрализовали, а заложников освободили.