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НовостиПроисшествия1 июля 2023 16:04

Рязанка рассказала об избиении ее сына толпой подростков

И попросила откликнуться очевидцев
Источник:kp.ru
Рязанка рассказала, что вечером 28 июня ее сына избила толпа подростков.

Рязанка рассказала, что вечером 28 июня ее сына избила толпа подростков.

Рязанка рассказала, что вечером 28 июня ее сына избила толпа подростков. Если верить публикации в соцсети «ВКонтакте», это случилось в 19:40-19:50 у спорткомплекса «Дельфин» на улице Интернациональной - между домами 5а и 5г.

По словам матери пострадавшего, избиение остановила некая женщина.

В публикации (по ссылке выше) рязанка оставила свой номер телефона и попросила отозваться свидетелей конфликта. Проверку по поводу происшествия проводит полиция.