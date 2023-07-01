Ребенок в социально опасных условиях. На историю с лишенной прав рязанкой обратил внимание Бастрыкин

Бастрыкин назначил проверку после телешоу с рязанкой, лишенной родительских прав.

Проверку по информации о возможном нарушении прав несовершеннолетних в Рязанской области поручил организовать председатель СК России Александр Бастрыкин. Поводом стал выпуск телешоу «Мужское и женское», гостьей которого стала лишенная родительских прав жительница города Кораблино. Из пяти детей с ней живет только один ребенок, самый маленький (читать подробнее).

«Новорожденный мальчик до сих пор проживает с матерью и не изъят из семьи, находясь в социально опасных для жизни и здоровья условиях. Участники программы призвали органы системы профилактики принять меры к защите прав ребенка», - передает пресс-служба СК России.

Руководитель СУ СКР по Рязанской области Владимир Никешкин должен будет представить Бастрыкину подробный доклад по озвученной ситуации.