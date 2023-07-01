Движение транспорта по улице Новой в Рязани ограничивают до 28 июля

Работы планируют завершить 27 июля. На изображении - схема капремонта из закупки РМПТС.

На улице Новой в Рязани начинается капитальный ремонт магистральных тепловых сетей. В связи с этим движение транспорта будет ограничено.

По данным администрации Рязани, работы должны были начаться вечером 30 июня, а завершить их планируют до конца суток 27 июля.

По полосе в сторону Касимовского шоссе движение ограничивают от перекрестка с улицей Попова до дома №27 на улице Новой, а по полосе в сторону улицы Радиозаводской - в районе дома №68/22 на улице Новой.

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