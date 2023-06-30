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НовостиАвто30 июня 2023 14:52

Лучше пешком. Рязань плотно погрузилась в 10-балльные пробки вечером 30 июня

Рязань плотно погрузилась в 10-балльные пробки вечером 30 июня
Источник:kp.ru
Вечером в пятницу, 30 июня, Рязань встала в 10-балльную пробку.

Вечером в пятницу, 30 июня, Рязань встала в 10-балльную пробку.

Около шести часов вечера 30 июня Рязань погрузилась в 10-балльные пробки. Об этом сообщает веб-сервис компании «Яндекс».

В режиме онлайн, по состоянию на 17:40, в черте города произошло шесть ДТП. Четыре из них на Московском шоссе. Еще одно – на улице Спортивной. По предварительным данным, там автомобиль «Жигули» влетел в Volkswagen Touareg. Чуть позже ДТП произошло на улице Черновицкой.

Еще одной причиной автомобильного затора является продолжающийся ремонт на Первомайском проспекте.

В настоящее время движение сильно затруднено на улице Дзержинского, Первомайском проспекте, Московском шоссе, а также на улицах Ленинского Комсомола, Вокзальной, Каширина и других участках улично-дорожной сети Рязани.