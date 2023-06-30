Дожди, грозы и туман обещают рязанцам 1 июля. Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 1 июля, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. Но и днем возможен дождь, а в отдельных районах гроза.

Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер в субботу прогнозируется западный, порывами до 11 метров в секунду, при грозе – до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +9... +14 градусов, днем +20… +25 градусов.

Специалисты центра «Фобос» прогнозируют, что дожди в Рязани будут до 3 июля включительно.