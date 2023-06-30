Ремонт Северной окружной дороги в Рязани планируют завершить раньше срока

Ремонт Северной окружной дороги в Рязани завершится раньше срока.

Ремонт Северной окружной дороги проходит с опережением графика. Об этом 30 июня во время публичного доклада сказал вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов.

«Дорожные работы должны выполняться в срок. И некоторые работы, особенно на социально-значимых объектах, рабочие выполняют с опережением графика. Например, строительство Северного обхода идет с опережением. И даже уверен, что работы завершим раньше срока», - заверил общественность чиновник.

Реконструировать Северную окружную дорогу начали 10 июня 2022 года. Стоимость работ – 750 млн рублей. Завершить планируют 1 ноября 2023 года.