Горячую воду 3 июля отключат на пяти улицах Рязани

3 июля на пяти улицах Рязани отключат горячую воду.

В понедельник, 3 июля, на пяти улицах Рязани отключат подачу горячей воды, информирует жителей городская администрация. По информации властей, причина отключения – плановые профилактические работы на объектах и системах теплоснабжения.

С 3 по 12 июля горячей воды не будет по следующим адресам:

- улица Васильевская, дом №11 (детсад №21 «Остров детства»);

- Васильевский переулок, дом №1 (детсад №27 «Калейдоскоп»);

- улица Космонавтов, дом №9 корпус 3 (детсад №101 «Жураввушка»), дом №11 (школа-интернат №2), дом №13 (лицей №52).

С 3 по 7 июля горячей воды не будет по следующим адресам:

- улица Ленина, дом №12а (детсад №59);

- улица Чапаева, дом №22.