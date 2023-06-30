Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2023 10:09

О застройке шпалозавода и Рязанского кремля высказался вице-губернатор Бранов

Вице-губернатор Артем Бранов рассказал о застройке Рязанского кремля и шпалозавода
Источник:kp.ru
Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов прокомментировал застройку рязанского кремля и шпалозавода.

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов прокомментировал застройку рязанского кремля и шпалозавода.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Территорию Рязанского кремля застраивать не будут. В этом во время публичного доклада 30 июня заверил общественность вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов. По словам чиновника, в этом вопросе должен быть здравый смыл:

- Кремль будет развиваться и реконструироваться, - сказал Бранов.

Высказался вице-губернатор и о застройке территории бывшего шпалозавода.

- Прежде, чем там что-то строить, необходимо рекультивировать землю, сделать ее безопасной, - сказал Артем Бранов, отдельно уточнив, что высотной застройки в этом районе не будет.

Ранее чиновник заверил, что такого безобразного планирования, какое сегодня есть в Кальном и Дашково-Песочне, власти не допустят (читать подробнее).