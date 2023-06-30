О застройке шпалозавода и Рязанского кремля высказался вице-губернатор Бранов

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов прокомментировал застройку рязанского кремля и шпалозавода.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Территорию Рязанского кремля застраивать не будут. В этом во время публичного доклада 30 июня заверил общественность вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов. По словам чиновника, в этом вопросе должен быть здравый смыл:
- Кремль будет развиваться и реконструироваться, - сказал Бранов.
Высказался вице-губернатор и о застройке территории бывшего шпалозавода.
- Прежде, чем там что-то строить, необходимо рекультивировать землю, сделать ее безопасной, - сказал Артем Бранов, отдельно уточнив, что высотной застройки в этом районе не будет.
Ранее чиновник заверил, что такого безобразного планирования, какое сегодня есть в Кальном и Дашково-Песочне, власти не допустят (читать подробнее).