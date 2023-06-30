Мэрия Рязани прокомментировала открытие 10 класса в школе №75.

Мэрия Рязани прокомментировала открытие одного 10 класса универсального профиля в школе №75.

По словам чиновников, по результатам предварительного опроса родителей девятиклассников школы №75, из 139 продолжат учиться колледжах и техникумах - 74 выпускника. Еще 45 учеников перейдут в 10-й класс в школах №№ 8, 14, 51, 63, 68, 72, 76, лицее № 4.

«Родители 22 девятиклассников решили продолжить учиться в школе №75», - сообщила мэрия. Ранее чиновники заявляли общественности, что все 139 детей должны перейти в другие школы или колледжи.