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НовостиОбщество30 июня 2023 8:54

Мэрия Рязани прокомментировала открытие 10 класса в школе №75

Чиновники заявили, что открытие одного 10 класса произошло исключительно по решению родителей
Источник:kp.ru
Мэрия Рязани прокомментировала открытие 10 класса в школе №75.

Мэрия Рязани прокомментировала открытие 10 класса в школе №75.

Мэрия Рязани прокомментировала открытие одного 10 класса универсального профиля в школе №75.

По словам чиновников, по результатам предварительного опроса родителей девятиклассников школы №75, из 139 продолжат учиться колледжах и техникумах - 74 выпускника. Еще 45 учеников перейдут в 10-й класс в школах №№ 8, 14, 51, 63, 68, 72, 76, лицее № 4.

«Родители 22 девятиклассников решили продолжить учиться в школе №75», - сообщила мэрия. Ранее чиновники заявляли общественности, что все 139 детей должны перейти в другие школы или колледжи.