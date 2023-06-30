Набор в 10 класс в рязанской школе №75 откроют

В Рязани в школе № 75 открыли набор в десятый класс.

В школе №75, расположенной в Дашково-Песочне, открыли набор в десятый класс. Об этом сообщает 7info со ссылкой на руководство учреждения.

Наберут всего один класс, который будет состоять из 22 человек. Замглавы администрации Рязани Лариса Крохалева уже проинформировала родителей на очередном собрании.

Городские чиновники планировали учеников 9 и 10 классов перевести из переполненной рязанской школы №75 в другие. По их заверениям, все делается ради приема детей в первый класс. В мае 2023 года родителям объявили, что решение отказаться от 10-х классов пересматриваться не будет: 139 мальчишек и девчонок должны перейти в другие школы или продолжить обучение в рязанских колледжах.