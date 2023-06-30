Начались предпроектные работы по строительству моста через Оку под Рязанью

Начаты предпроектные работы по строительству моста-дублера через Оку. Об этом во время публичного доклада 30 июня сообщил вице-губернатор Артем Бранов:

«Начали предпроектные работы по строительству моста через реку Оку. Понимаем, что проект очень дорогой. Поэтому рассчитываем на федеральный бюджет. Есть поручение президента, ну а со своей стороны сделаем все возможное», - произнес Бранов.

При этом ориентировочный сроков подготовки проекта и его реализации вице-губернатор называть не стал.

Также в ходе своего выступления Бранов заявил, что работы на Северной окружного дороге идут с опережением графика и должны завершиться раньше намеченного срока.