Четыре пункта для желающих служить по контракту открылись в Рязани

В Рязани начали работу пункты приема документов для поступления на военную службу по контракту.
Фото: Иван МАКЕЕВ
26 июня в Рязани открылись четыре пункта, где принимают документы для поступления на военную службу по контракту, сообщает пресс-служба городской администрации.
Все четыре пункта расположились в зданиях районных префектур.
Где можно подать документы в Рязани для службы по контракту:
- Октябрьский район: улица Горького, 1, кабинет 32. Телефон (4912) 44-65-38;
- Железнодорожный район: улица Дзержинского, 10, кабинет 1. Телефон (4912) 76-47-88;
- Московский район: Московское шоссе, 18, кабинет 4. Телефон (4912) 35-05-42;
- Советский район: улица Вознесенская, 51а, кабинет 1. Телефон (4912) 28-04-86.
Кроме того, в Рязани и области заработали мобильные пункты и агитационные патрули по отбору на службу по контракту (читать подробнее).