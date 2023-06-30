Четыре пункта для желающих служить по контракту открылись в Рязани

В Рязани начали работу пункты приема документов для поступления на военную службу по контракту. Фото: Иван МАКЕЕВ

26 июня в Рязани открылись четыре пункта, где принимают документы для поступления на военную службу по контракту, сообщает пресс-служба городской администрации.

Все четыре пункта расположились в зданиях районных префектур.

Где можно подать документы в Рязани для службы по контракту:

- Октябрьский район: улица Горького, 1, кабинет 32. Телефон (4912) 44-65-38;

- Железнодорожный район: улица Дзержинского, 10, кабинет 1. Телефон (4912) 76-47-88;

- Московский район: Московское шоссе, 18, кабинет 4. Телефон (4912) 35-05-42;

- Советский район: улица Вознесенская, 51а, кабинет 1. Телефон (4912) 28-04-86.

Кроме того, в Рязани и области заработали мобильные пункты и агитационные патрули по отбору на службу по контракту (читать подробнее).