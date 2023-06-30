Сергей Степашин провел в Рязани заседание Императорского православного палестинского общества. Фото: ryazeparh.ru

29 июня во время визита в Рязань Сергей Степашин провел заседание Императорского православного палестинского общества, председателем которого является. Региональное отделение возглавляет митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Как пишет пресс-служба Рязанскй епархии, за 2 года работы отделению удалось «претворить в жизнь немало важных инициатив, позволяющих рязанцам узнать больше о Святой земле, истории и значении евангельских мест, археологических изысканиях в Палестине».

После заседания участники отправились на экскурсию по Рязанскому кремлю.

С губернатором Павлом Малковым Степашин, в чьем послужной списке множество высоких государственных постов, в том числе в силовых структурах, встречался как председателем попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий».