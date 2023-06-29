В последний день июня в Рязани пройдет дождь и возможна гроза

Местами по Рязанской области, в том числе в Рязани, 30 июня возможна гроза.

Рязанский гидрометцентр опубликовал прогноз на 30 июня. В последний день месяца погоду обещают пасмурную. Пройдет дождь и возможна гроза. Причем осадки различной интенсивности ожидаются по области как ночью, так и днем.

Температура воздуха будет в пределах +9...+14 градусов ночью и +17...+22 градусов в светлое время суток.

«Ветер ночью южной четверти, 4-9 м/с, днем северо-западный, 6-11 м/с, при грозе местами порывы до 15 м/с», - говорится в прогнозе.

В первые дни июля тоже высока вероятность дождей. Вместе с тем температура будет повышаться: до +25 по области в субботу и до +26 в воскресенье.