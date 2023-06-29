В Рязани тоже используют «потребительский экстремизм»

Термин «потребительский экстремизм (терроризм)» означает целенаправленное использование своих прав для получения материальной выгоды за счет продавца. Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель РЕГАЗПП Олег Попов прокомментировал заявление Объединения потребителей России о «потребительском экстремизме».

- Дело не в терминах, а в действиях от юристов и потребителей. В Рязанской области было много случаев, например, бабушка купила диван и заявила, что ткань на диване перетягивает. Обратившись к магазину, чтобы ей поменяли ткань, получила отказ, и она пошла в суд. Провели экспертизу, которая доказала, что ткань не перетягивала диван. Она снова подала иск в суд, ей заменили ткань на другую с ассиметричным рисунком. Гражданка была убеждена, что и эта ткань перетягивает диван. Два раза суд ей отказал в денежной компенсации и вынес решение, что она должна заплатить за неустойку, экспертизу, замену ткани и т.д.

- Вспоминая второй случай из практики, молодому человеку купили велосипед. Он покатался, какое-то время и обратился в районный суд с заявлением, что ему продали сломанный велосипед. В ходе экспертизы было установлено, что велосипед пострадал после покупки от личного пользования. Бабушка и дедушка, купившие ему транспорт, признались, что мальчик пообещал «заработать много денег», когда провернет эту аферу. По итогу, им пришлось выплатить за неустойку, экспертизу и юристов.

Ранее Объединение потребителей России выступило против терминов «экстремизм» и «терроризм». Они считают, что это серьезное обвинение. Термин «потребительский экстремизм (терроризм)» означает целенаправленное использование своих прав для получения материальной выгоды за счет продавца.

Отметим, что злоупотребление правом повлечет нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков. Данная норма прописана в ст. 10 ГК РФ.