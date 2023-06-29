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НовостиОбщество29 июня 2023 13:56

Похоронили начальника стрельбища в Рязанской области, погибшего в зоне СВО

В Рязанской области простились с воином, героически погибшим в ходе СВО
Источник:kp.ru
В Рязанской области простились с младшим сержантом, погибшим в ходе СВО.

В Рязанской области простились с младшим сержантом, погибшим в ходе СВО.

В Рязанской области похоронили бойца, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Речь идет о гвардии младшем сержанте, начальнике стрельбища полигона в/ч 41450 (Рязань) Дмитрии Окрачкове.

В траурных мероприятиях, которые прошли с соблюдением всех воинских почестей, участвовали родные и близкие погибшего воина, власти Чучковского района, а также военнослужащие и чиновники.

Отмечается, что соболезнования семье Дмитрия Окрачкова выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.