Похоронили начальника стрельбища в Рязанской области, погибшего в зоне СВО

В Рязанской области простились с младшим сержантом, погибшим в ходе СВО.

В Рязанской области похоронили бойца, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Речь идет о гвардии младшем сержанте, начальнике стрельбища полигона в/ч 41450 (Рязань) Дмитрии Окрачкове.

В траурных мероприятиях, которые прошли с соблюдением всех воинских почестей, участвовали родные и близкие погибшего воина, власти Чучковского района, а также военнослужащие и чиновники.

Отмечается, что соболезнования семье Дмитрия Окрачкова выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.