В Рязани появится радио «Комсомольская правда»

В Рязани "Комсомольская правда" появится еще и в радиоформате.

28 июня состоялся конкурс на получение права осуществлять наземное эфирное радиовещание в городе Рязани. В конкурсе участвовало пять претендентов – победа в итоге досталась издательскому дому «Комсомольская правда». Об этом сообщил исполнительный директор FM.KP.RU.

Радио «Комсомольская Правда» - это сетевая информационно-разговорная радиостанция, которая начала свою работу в 2009 году.

- Я работаю 15 лет на радио «Комсомольская правда». Это мое детище. За все время было открыто более 60 станций. Люди, с которыми я работаю, стали для меня родными. В Рязани радиостанция будет выходить в эфир в формате Федерального вещания. Регион будет осуществлять врезку новостей, городских анонсов и рекламы, - отмечает Вячеслав Бурыкин.

Радио КП-Рязань появится в начале 2024 года на частоте 92,3 FM.