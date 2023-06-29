Пьяный водитель, погубивший пассажира на рязанской трассе, избежал тюрьмы

Трагедия случилась 23 августа 2021 года на автодороге между Касимовом и Елатьмой. Фото: УМВД по Рязанской области.

Касимовский районный суд вынес приговор о пьяном ДТП с летальным исходом. Погиб пассажир. Водитель в итоге тюрьмы избежал.

Трагедия случилась 23 августа 2021 года на автодороге между Касимовом и Елатьмой. Kia под управлением 53-летнего (на тот момент) местного жителя ехала в сторону Елатьмы. Увидев переходившего дорогу пешехода, автомобилист не затормозил, а попытался его объехать.

«Совершение резких маневров привело к потере управляемости автомобилем, в результате чего произошло столкновение транспортного средства с металлическим ограждением, съезд его в кювет и опрокидывание на крышу», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

В результате один из пассажиров скончался от полученных травм, а здоровью другого причинен тяжкий вред.

Сидевший за рулем мужчина, как оказалось, был в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал его виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ и приговорил к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также на 2,5 года лишил права управления транспортными средствами. По гражданским искам потерпевших виновник ДТП должен в сумме заплатить 1 млн 450 тыс. рублей.

Исходя из картотеки Касимовского районного суда, 20 июня приговор по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ вынесен Булаеву Валерию Ивановичу (то есть в законную силу еще не вступил). Человек с аналогичными Ф.И.О. на сайте УМВД по Рязанской области значился участковым уполномоченным в поселке Елатьма, он же побеждал на региональном этапе конкурса «Народный участковый» в 2013 году. Кроме того, Булаев Валерий Иванович 1968 года рождения возглавлял Ардабьевский психоневрологический диспансер (село Ардабьево, Касимовский район) и избирался в Совет депутатов Елатомского городского поселения.