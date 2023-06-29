Запретили разворот возле ДС «Олимпийский» на улице Зубковой

На улице Зубковой около «Олимпийского» запретили разворот. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На перекрестке у Дворца спорта «Олимпийский» установили знаки «Разворот налево в сторону города запрещен». Сообщение появилось в ПУВР. Уточняется, что знак расположен на улице Зубковой после остановки «ДС «Олимпийский» по направлению из центра города.

«Если поворот налево не запретили, то какой смысл разворот запрещать, не понимаю?» - задается вопросом автор поста.

В «Автоблоге Рязань» указали, что на перекрестке улиц Зубковой и Советской Армии изменили организацию движения:

- движение прямо со стороны ТД «НИТИ» в сторону круга теперь разрешено из двух полос;

- запрещен разворот со стороны ТД «НИТИ» в центр;

- на светофоре убрали стрелку.