За дискредитацию ВС РФ в Рязани оштрафовали на 40 тысяч рублей. Вот что он сделал

За дискредитацию ВС РФ в Рязани оштрафовали на 40 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском районном суде Рязани рассмотрели дело по факту публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ «в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан».

Суд установил, что рязанец 15 июня находился возле входа в ЦКПиО и демонстрировал людям плакат, на котором была антивоенная надпись.

«Текст выполнен красным маркером, цифры синим и желтым маркерами», - уточняет пресс-служба суда, указав, что тем самым мужчина выразил негативное отношение к проводимой военной операции.

Как особо отметил суд, правонарушитель вину признал полностью и раскаялся.

Рассмотрев материалы дела, суд оштрафовал гражданина на 40 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.