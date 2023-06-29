Не спрятаться, не скрыться: рязанский военком подтвердил неотвратимость получения электронных повесток

Рязанский военком Серкез объяснил процесс вручения электронных повесток.

Военный комиссар Рязанской области Олег Серкез выступил в эфире ГТРК «Ока» на тему электронных повесток. По его словам, электронный реестр военнообязанных находится в процессе формирования и заработает к сентябрю.

Пока военкоматы насыщают базу данными, полученными от различных федеральных ведомств. Через те же ведомства информация в реестр будет автоматически обновляться при внесении тех или иных изменений. Непосредственно повестки, по словам Серкеза, будут выгружаться в сам реестр, а остальные каналы — портал «Госуслуг», электронная почта, сотовая связь — будут использоваться для уведомления о том, получена повестка или нет.

Независимо от того, увидит человек уведомление или нет, в течение семи суток он будет считаться оповещенным (с того же дня вводится запрет на выезд за пределы РФ), а в течение 20 суток он обязан явиться в военкомат. Затем, как отметил Серкез, начинает действовать «административный ресурс». Речь о запретах, которые будут накладывать: на управление транспортом, на сделки с транспортом и недвижимостью, на получение кредитов, на регистрацию ИП.

Ответил военком на вопрос, как будет организован процесс в селах, где нет интернета:

«В сельской местности есть учетные столы администраций, которые ведут воинский учет. И уж поверьте, в сельской местности оповестить сколько там дворов имеется не составляет трудности. Трудность как раз составляют большие населенные пункты», - сказал Серкез.