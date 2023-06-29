Рязанке удалили грыжу из живота весом 40 килограммов

Фото уникальной операции с сайта рязанской Областной клинической больницы.

В рязанской ОКБ провели уникальную операцию. Ранее к медицинским работникам обратилась пациентка, которой стало тяжело передвигаться. Они обнаружили 40-килограмовую грыжу, которая располагалась около передней брюшной стенки живота. Ситуацию осложняли симптомы хронических заболеваний.

Операцию провели две бригады хирургов и анестезиологи. Женщине удалили грыжевой мешок и поставили протез высокой прочности на стенку живота, чтобы избежать риск рецидива.

«Сопутствующие хронические заболевания – гипертония, варикозное расширение вен, ишемия – создавали для пациентки дополнительные риски в ходе сложной операции. Мы исключили огромную кровопотерю особой технологией – перевязка сосудов передней брюшной стенки», - прокомментировал заведующий отделением реконструктивно- пластической хирургии ОКБ Владислав Иванов.

Стоит подчеркнуть, что операцию женщине сделали за счет средств ОМС. В то время как московская больница выставила счет жительнице Рязанской области в миллион рублей.