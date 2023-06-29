Из-за учений ФСБ в Рязани 30 июня изменятся маршруты автобусов

В Рязани 30 июня на весь день изменится движение транспорта.

30 июня с 09:00 до 18:00 в Рязани закроют движение транспорта на участках улиц Братиславская и Полетаева от пересечения с улицей Гоголя до пересечения с улицей Островского. Причина – учения УФСБ у гимназии №5 с применением оружия и спецтехники.

В связи с этим мэрия анонсировала изменения в маршрутах движения автобусов:

- автобусы №6 при движении в прямом направлении на участке пути от остановки «улица Братиславская» будут следовать по Безымянному переулку, улицам Полетаева, Гагарина, до конечной остановки «Памятник Полетаеву»;

- автобусы №33М2 при движении из микрорайона Братиславский на участке пути от остановки «Городская больница №6» до остановки «ЦПКиО» будут следовать по улицам Гоголя, Толстого, Островского, Братиславской, далее по своему маршруту;

- автобусы №№49М2 при движении из микрорайона Братиславский на участке пути от остановки «Городская больница №6» до остановки «ЦПКиО» будут следовать по улицам Гоголя, Толстого, Островского, Братиславской, далее по своему маршруту. При движении в обратном направлении на участке пути от остановки «Памятник Полетаеву» до остановки «Городская больница №6» будут следовать по улицам Полетаева, Островского, Толстого, Гоголя, Братиславской, далее по своему маршруту;

- автобусы №№65М2 на участке пути от остановки «Городская больница №6» до остановки «Памятник Полетаеву» будут следовать в прямом и обратном направлении по улицам Чернышевского, Полетаева, Гоголя, Толстого, Островского, Полетаева, далее по своему маршруту.