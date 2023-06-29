На 88% готов детский сад в районе гипермаркета «Глобус»

Готовность нового детского сада в районе «Глобуса» составляет 88%.

Новый детский сад, расположенный в районе гипермаркета «Глобус», готов на 88%. Такую цифру указала глава Рязанского района Наталья Жунёва.

«Вот такая красота получается в новом детском саду… Крыша, фасад, входные группы, коммунальные сети – все готово», - написала чиновница на своей странице в социальной сети.

По ее словам, в настоящее время строители завершают электромонтажные работы, монтируют лифты, доделывают ограждение и благоустраивают территорию.

«Через месяц снова посмотрим, что изменилось», - предупредила Жунёва.

3 июля в Рязани откроют регистрацию в детский сад №39, расположенный на улице Семчинской. Направлять детей в сад будут в порядке очередности после ввода здания в эксплуатацию (как записать ребенка).