Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2023 8:39

О бойцах СВО будут крутить ролики с информационного экрана в Гвардейском сквере

В Гвардейском сквере в Рязани на большом экране будут рассказывать о героях СВО
Источник:kp.ru
В Рязани обсудили установку информационного экрана в Гражданском сквере.

В Рязани обсудили установку информационного экрана в Гражданском сквере.

На территории Гвардейского сквера в Рязани планируют установить информационный экран, сообщает пресс-служба регионального правительства. Там будут транслировать информацию о героях специальной военной операции. Запланировано создание информационно-патриотические видеоролики.

Кроме того, с экрана можно будет смотреть фильмы, концерты, уроки мужества и другие военно-патриотических мероприятия, в том числе в поддержку СВО и для популяризации военной службы.