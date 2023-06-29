О бойцах СВО будут крутить ролики с информационного экрана в Гвардейском сквере

В Рязани обсудили установку информационного экрана в Гражданском сквере.

На территории Гвардейского сквера в Рязани планируют установить информационный экран, сообщает пресс-служба регионального правительства. Там будут транслировать информацию о героях специальной военной операции. Запланировано создание информационно-патриотические видеоролики.

Кроме того, с экрана можно будет смотреть фильмы, концерты, уроки мужества и другие военно-патриотических мероприятия, в том числе в поддержку СВО и для популяризации военной службы.