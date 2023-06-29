Принят закон об исполнении бюджета Рязанской области за 2022 год

Фото: Рязанская областная Дума.

На заседании 28 июня депутаты Рязанской областной Думы рассмотрели и приняли закон «Об исполнении областного бюджета за 2022 год». Ранее документ прошел все необходимые процедуры, в том числе обсуждался с общественностью в формате публичных слушаний и рассматривался профильным комитетом регионального парламента.

Министр финансов Рязанской области Марина Наумова представила основные параметры исполнения областного бюджета. Так, доходы за 2022 год исполнены в объеме 93,6 млрд. рублей, что на 18,5% выше уровня 2021 года и на 5,2% выше прогнозируемого объема.

При этом расходы увеличились на 18,4%, составив 90,7 млрд рублей. Это обусловлено, в том числе, поступившими в регион средствами инфраструктурного кредита в размере 1,4 млрд рублей. Они направлены на расширение и реконструкцию канализации в Рязани, строительство четырех детских садов и школы на 1100 мест (в районе ЖК «Олимпийский»). Увеличена финансовая помощь муниципалитетам в рамках ряда государственных программ.

Фото: Рязанская областная Дума.

Как отметил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, за цифрами в принимаемом документе стоят конкретные мероприятия, которые направлены на повышение качества жизни людей.

- Главное, что мы должны увидеть, – это приближение к достижению национальных целей развития, которые обозначил Президент России. Рассматривая исполнение бюджета, мы должны понимать, что в 2024 году завершается первый этап реализации национальных проектов. Работая над бюджетом на следующую трехлетку, совместно с министерствами и ведомствами вырабатывать решения, направленные на то, чтобы каждый бюджетный рубль был потрачен именно на достижение национальных целей. Этого от нас ждут люди, - цитирует Аркадия Фомина пресс-служба регионального парламента.

Также председатель Рязоблдумы сделал акцент на наполнении бюджета, так как, несмотря на сложный год, доходы казны выросли. Он поблагодарил за плодотворную работу УФНС России по Рязанской области в лице руководителя Вячеслава Морозова, губернатора Павла Малкова и депутата Госдумы, председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.