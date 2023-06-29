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НовостиОбщество29 июня 2023 7:13

Несколько городских маршрутов в Рязани отменили и изменили

Администрация Рязани отменила ряд маршрутов
Источник:kp.ru
Мэрия Рязани изменила и отменила ряд городских маршрутов.

Мэрия Рязани изменила и отменила ряд городских маршрутов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ряд маршрутов городского транспорта в Рязани ликвидировали, часть – изменили. Соответствующие приказы опубликовала мэрия.

В частности, с 1 мая номер маршрута 68М2 изменился на 68М3, но при этом увеличилось количество транспорта с 15 до 17 единиц.

С 16 июня классы автобусов на маршруте №58М2 изменились с малого на средний и малый. Теперь вместо 30 автобусов малого класса, на линию выходят семь автобусов среднего класса и 13 единиц малого класса.

Кроме того, с 23 июня власти отменили маршрут №57аМ3 «Улица Новоселов, 60 – Божатково», а с 28 июня маршруты №55М2 «ДПР-5 – офисный центр «Ситники», №82М2 «ТЦ «Круиз» – Октябрьский городок», №91М2 «ТРЦ М5 Молл – мкр №1 (Дашково-Песочня), №96М2 №ДПР-5 – бизнес-центр «Олимп».