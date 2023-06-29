До конца дня 29 июня в Рязани и области ожидаются грозы, град и ливень

29 июня в Рязани и области ожидаются грозы, град и ливень.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
До конца дня 29 июня на территории Рязанской области ожидаются сильный дождь, ливень, а в отдельных районах гроза и град. При этом порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС России со ссылкой на метеорологов.
В ведомстве просят рязанцев при непогоде соблюдать простые правила безопасности:
- не стоять под рекламными конструкциями, крышами, ЛЭП и деревьями;
- ограничить время нахождения на улице;
- держать наготове электрический фонарь;
- не пользоваться для освещения открытым огнем.