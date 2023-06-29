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НовостиОбщество29 июня 2023 5:59

До конца дня 29 июня в Рязани и области ожидаются грозы, град и ливень

МЧС опубликовало метеопредупреждение на 29 июня
Источник:kp.ru
29 июня в Рязани и области ожидаются грозы, град и ливень.

29 июня в Рязани и области ожидаются грозы, град и ливень.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца дня 29 июня на территории Рязанской области ожидаются сильный дождь, ливень, а в отдельных районах гроза и град. При этом порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС России со ссылкой на метеорологов.

В ведомстве просят рязанцев при непогоде соблюдать простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами, ЛЭП и деревьями;

- ограничить время нахождения на улице;

- держать наготове электрический фонарь;

- не пользоваться для освещения открытым огнем.