До конца дня 29 июня в Рязани и области ожидаются грозы, град и ливень

29 июня в Рязани и области ожидаются грозы, град и ливень. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца дня 29 июня на территории Рязанской области ожидаются сильный дождь, ливень, а в отдельных районах гроза и град. При этом порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС России со ссылкой на метеорологов.

В ведомстве просят рязанцев при непогоде соблюдать простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами, ЛЭП и деревьями;

- ограничить время нахождения на улице;

- держать наготове электрический фонарь;

- не пользоваться для освещения открытым огнем.