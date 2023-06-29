Огромную свалку с рыбными отходами обнаружили под Рязанью.

Более 20 мешков с рыбными останками обнаружили сотрудники рязанского Россельхознадзора на сельскохозяйственных землях в Рыбновском районе. По информации ведомства, свалка биологических отходов – серьезный источник патогенных микроорганизмов.

«Беспорядочное их хранение и перемещение может привести к загрязнению пищевой продукции и массовому распространению возбудителей опасных инфекционных болезней, в том числе общих для человека и животных», - говорится в сообщении.

Рыбновская районная ветеринарная станция утилизировала отходы, а место свалки дезинфицировала.

В настоящее время специалисты Россельхознадзора устанавливают лиц, которые складировали рыбные отходы на землях сельхозназначения.