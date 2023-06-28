Рязоблдума внесла изменения в областной бюджет, позволяющие сделать больше в 2023 году

Фото: Рязанская областная Дума.

В бюджет Рязанской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов внесены изменения. Вопрос на заседании 28 июня рассмотрели депутаты Рязанской областной Думы. Докладчиком выступила региональный министр финансов Марина Наумова.

«Доходная и расходная части региональной казны на 2023 год увеличены на 1 млрд 636 млн 718 тысяч рублей за счет дополнительно поступающих средств из федерального бюджета», - приводит данные пресс-служба Рязоблдумы.

Почти 600 млн рублей Рязанская область получила на оснащение нового корпуса онкодиспансера. Еще более 400 млн - на поддержку региональных программ по проектированию туристского кода центра города. 200 млн рублей, как сообщалось ранее, выделены на благоустройство Кремлевского сквера. Также поступали немалые средства на развитие городской среды (80,8 млн рублей), сельских территорий (47,1 млн рублей), создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры (56,7 млн рублей) и другие цели.

Фото: Рязанская областная Дума.

Согласно принятым изменениям, увеличены расходы на реализацию государственных программ:

- «Дорожное хозяйство и транспорт» – на 2,2 млрд руб.;

- «Развитие здравоохранения» – на 201 млн руб.;

- «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов» – на 201,7 млн руб.,

- «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – на 28 млн 500 тыс. рублей;

- «Развитие образования и молодежной политики» – на 341 млн 922,3 тыс. рублей;

- «Социальная защита и поддержка населения» – на 146 млн 329,8 тысяч рублей (в т.ч. на обеспечение выплат участникам СВО).

Как пояснили в Рязоблдуме, внесенные в бюджет изменения позволят продолжить развитие дорожной инфраструктуры, строительство новых соцобъектов, реконструкцию объектов культурного наследия, укрепление материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения, культуры. Включены сюда и средства, выделенные на ремонт контактной троллейбусной сети в Рязани, закупку автомобилей скорой помощи, поддержку научно-технической и инновационной деятельности.