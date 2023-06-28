23 мигранта выдворили из Рязанской области и России за неделю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За неделю, с 19 по 25 июня, из Рязанской области за пределы страны выдворили 23 иностранца, из них 19 – уехали самостоятельно, но под контролем правоохранительных органов. Четверых мигрантов пришлось принудительно перемещать через границу. Еще трех человек депортируют, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Во время операции «Нелегал» полицейские, сотрудники УФСБ, а также представители автодорожного надзора пресекли 509 нарушений миграционного законодательства.

В том числе пресекли деятельность организованных групп с участием иностранных граждан. Их подозревают в сбыте наркотиков на территории Рязанской области.

Рейды продолжатся.