Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июня 2023 17:03

23 мигранта выдворили из Рязанской области и России за неделю

Операция «Нелегал-2023» прошла в Рязани и области
Источник:kp.ru
23 мигранта выдворили из Рязанской области и России за неделю.

23 мигранта выдворили из Рязанской области и России за неделю.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За неделю, с 19 по 25 июня, из Рязанской области за пределы страны выдворили 23 иностранца, из них 19 – уехали самостоятельно, но под контролем правоохранительных органов. Четверых мигрантов пришлось принудительно перемещать через границу. Еще трех человек депортируют, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Во время операции «Нелегал» полицейские, сотрудники УФСБ, а также представители автодорожного надзора пресекли 509 нарушений миграционного законодательства.

В том числе пресекли деятельность организованных групп с участием иностранных граждан. Их подозревают в сбыте наркотиков на территории Рязанской области.

Рейды продолжатся.