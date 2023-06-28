Депутаты приняли изменения в закон, усиливающие поддержку беременных рязанок с невысоким доходом.

28 июня депутаты Рязанской областную Думы приняли изменения в региональное законодательство о социальном обслуживании населения. Документом введена норма, расширяющая меры поддержки нуждающимся женщинам в период беременности.

В частности, таким женщинам предоставляется право на бесплатное получение социальных услуг в полустационарной и стационарной формах в комплексных центрах социального обслуживания населения.

«Возможность проживания в случае необходимости на период беременности в таких учреждениях, по мнению авторов законопроекта, позволит женщинам сделать выбор в пользу будущего ребенка», - отмечает пресс-служба Рязанской областной Думы.

Также в региональном парламенте напомнили, что в 2023 года для беременных женщин с невысоким доходом введено ежемесячное пособие на ребенка в размере от 50% до 10% величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Продолжает действовать и единовременная выплата 20 тыс. рублей при рождении ребенка на территории Рязанской области, которая предоставляется в повышенном размере (50 тыс. рублей) мамам моложе 25 лет.