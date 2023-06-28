Записать ребенка в детский сад в Семчине можно будет с 3 июля. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В понедельник, 3 июля, в Рязани откроют регистрацию в детский сад №39, расположенный на улице Семчинской, сообщает пресс-служба городской администрации. Направлять детей в сад будут в порядке очередности после ввода здания в эксплуатацию.

В управлении образования напомнили, чтобы поставить ребенка на очередь, нужно обратиться в Многофункциональный центр (МФЦ).

Возникшие вопросы можно задать непосредственно специалистам управления образования по телефону (4912) 72-01-01 доб. 202, 204.