Перед инвалидом, нуждающимся в реабилитации, в Рязани выстроили бюрократический барьер

Инвалид I группы из Рязани столкнулся с бессмысленными бюрократическими барьерами при оформлении средств реабилитации. Об проблемах, перед которыми его поставили чиновники, он рассказал изданию 7info.

Герой публикации перенес удаление органа на фоне онкологического заболевания. Одно из препятствий, по его словам, создало областное бюро медико-социальной экспертизы. Оттуда заявителя 27 июня отправили за индивидуальной программой реабилитации на улицу Садовую, 33, где его встретило объявление на двери, что с 15 июня за услугой нужно обращаться в МФЦ или Социальный фонд России.

В соцфонде предложили получить талон. Когда тяжело большой человек оказался у заветного окна, сотрудник начал сканировать огромную папку документов

«Зачем вообще это звено? Почему сотрудники МСЭ не могут напрямую в электронном виде отправить документы? Для меня это загадка. Как и загадкой остается процесс, который предшествует оформлению заявки на получение средств реабилитации», — цитирует рязанца интернет-ресурс.

До этого, после операции, пациента заставили в кратчайшие сроки пройти эндокринолога, терапевта и уролога для подтверждения сопутствующих диагнозов.

«Почему выписки из больницы недостаточно для того, чтобы оформить человеку жизненно необходимые средства реабилитации? Зачем включать в процесс цепочку неквалифицированных государственных сотрудников, которые не помогают, а только усугубляют состояние больного?» - недоумевает рассказчик.