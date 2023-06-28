Командир рухнувшего Ил-76 в Рязани рассказал было ли ему страшно падать

Спустя год после авиакатастрофы Ил-76 в Рязани, командир корабля Виталий Гусаров впервые прокомментировал события того утра. В эксклюзивном интервью «КП-Рязань» он ответил на один из главных вопросов – было ли страшно сажать горящий самолет на незнакомой местности.

- Страха почему-то не было. Было очень грустно. Потому что отправил семье сообщение, что через два часа буду дома, а сам не смогу это выполнить и предупредить не могу, - сказал командир корабля капитан Виталий Гусаров.

Комментарии старшего воздушного радиста старшины Сергея Харисова можно прочитать в полной версии интервью.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 июня 2022 года в Рязани, в пойме реки Плетенки. Авиакатастрофа унесла жизни пяти членов экипажа.