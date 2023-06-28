«Летать не страшно, страшно не летать». Летчики, выжившие в авиакатастрофе Ил-76 на окраине Рязани, не все возвращаются в авиацию

Летчики, выжившие в авиакатастрофе Ил-76 на окраине Рязани, не все возвращаются в авиацию.

Выжившие члены экипажа самолета Ил-76, который потерпел крушение 24 июня 2022 года на окраине Рязани, в пойме реки Плетенки, поделились своими планами о возвращении в военно-транспортную авиацию.

- Первое, что я спросил у врачей после комы, когда я смогу снова летать. Притом что в тот момент у меня ноги не двигались. Я с того света вернулся, но летать мне не страшно - страшно не летать, - поделился лейтенант Руслан Исламов (на момент крушения Ил-76 - курсант 5-го курса).

А вот Сергей Харисов к летной работе не годен, признается, что появилась боязнь.

О планах остальных членов экипажа можно узнать в интервью.